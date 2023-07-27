Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Псковичка заняла седьмое место в финале первенства России по гребле на байдарках

Псковичка Елизавета Кожевина заняла седьмое место в финале первенства России по гребле на байдарках среди девушек до 17 лет. Соревнования проходят в Воронеже. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер Григорий Захаров.

Фото: ПАИ

Ещё до старта спортсменке было тяжело зайти в ловушку. После того как у Елизаветы Кожевиной получилось это сделать, почти сразу же был дан старт. «Это правило: если спортсмен встал в ловушку, значит, он уже выровнен. Они всё равно ещё дают стартовые команды. Елизавета говорит, что это сыграло роль, но я думаю, что она не справилась с боковым ветром. При входе в ловушку её лодку начало разворачивать, поэтому надо было подруливать сразу, делать какой-то зазор, чтобы понимать, что тебе боковым ветром будет корму заносить», – рассказал Григорий Захаров. 

После слабого старта спортсменке уже не удалось нагнать лидеров гонки. «Неудачный старт сыграл ключевую роль. Это тоже практика соревнований, опыт. Пускай идёт дальше. Всё будет впереди ещё», – отметил тренер спортсменки.

Также псковскую спортсменку ждёт ещё один старт на дистанции пять километров, который пройдёт 30 июля. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 июля 2023

Тренер ФК «Псков» рассказала о развитии женского футбола в городе

27 июля 2023

Псковичка заняла седьмое место в финале первенства России по гребле на байдарках

27 июля 2023

Соревнования по воркауту пройдут на городском пляже в Великих Луках

27 июля 2023

Жители Палкинского района приняли участие в акции «10 тысяч шагов к жизни»

27 июля 2023

Нужно ли получать допуск к физкультуре в поликлинике, объяснили родителям псковских школьников

27 июля 2023

Псковские футболистки уступили брянскому «Спартаку» в восьмом туре ЮФЛ

27 июля 2023

Великолучанин занял второе место в велогонке на международных играх сурдлимпийцев

27 июля 2023

Строительство основания футбольного поля на стадионе «Машиностроитель» завершили в Пскове


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...