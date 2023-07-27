Псковичка заняла седьмое место в финале первенства России по гребле на байдарках

18:30, 27 июля 2023, ПАИ

Псковичка Елизавета Кожевина заняла седьмое место в финале первенства России по гребле на байдарках среди девушек до 17 лет. Соревнования проходят в Воронеже. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер Григорий Захаров.

Ещё до старта спортсменке было тяжело зайти в ловушку. После того как у Елизаветы Кожевиной получилось это сделать, почти сразу же был дан старт. «Это правило: если спортсмен встал в ловушку, значит, он уже выровнен. Они всё равно ещё дают стартовые команды. Елизавета говорит, что это сыграло роль, но я думаю, что она не справилась с боковым ветром. При входе в ловушку её лодку начало разворачивать, поэтому надо было подруливать сразу, делать какой-то зазор, чтобы понимать, что тебе боковым ветром будет корму заносить», – рассказал Григорий Захаров.

После слабого старта спортсменке уже не удалось нагнать лидеров гонки. «Неудачный старт сыграл ключевую роль. Это тоже практика соревнований, опыт. Пускай идёт дальше. Всё будет впереди ещё», – отметил тренер спортсменки.

Также псковскую спортсменку ждёт ещё один старт на дистанции пять километров, который пройдёт 30 июля.