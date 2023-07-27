Более двух тысяч человек заняты на аграрных предприятиях в Псковском районе

18:53, 27 июля 2023, ПАИ

В честь грядущего 96-летия со дня образования Псковского района администрация муниципалитета создает рубрику #ДостиженияПсковскогоРайона, чтобы показать его жизнь за последние годы, рассказать о достижениях, стратегиях и проектах, реализуемых в нем. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Аграрный сектор - это основа экономики Псковского района.

Производственную деятельность на территории района осуществляют 12 сельхозпредприятий и 17 крестьянских (фермерских) хозяйств, в которых занято более 2 тысяч человек.

Развивается мясное и молочное животноводство, выращиваются зерновые и кормовые культуры, картофель, овощи, рапс. Появились новые направления сельскохозяйственной деятельности – фермерами заложены плодовые и ягодные сады, выращивается клубника, лекарственные травы, пока в небольших объёмах возделываются лен и техническая конопля.

По итогам 2022 года хозяйствами района произведено 23,9 тыс. тонн молока, 34,5 тыс. тонн мяса, 14,8 тыс. тонн зерна, 11,6 тыс. тонн картофеля, 2,5 тыс. тонн овощей. В хозяйствах района содержится 11,5 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 3,9 тыс. коров, 37,6 тыс. свиней и 1,2 млн. голов птицы. Посевные площади сельскохозяйственных культур в 2022 году составили более 8 тыс. гектаров. Реализовано сельскохозяйственной продукции на 5,6 млрд рублей. В масштабе области сельхозпродукция Псковского района составляет более четверти от общего показателя в денежном выражении.

Положительная динамика в сельском хозяйстве достигается за счет внедрения современной техники и технологий, обновления основных производственных фондов, привлечения кредитных ресурсов и средств инвестиционных компаний.

Реализуемый ООО «ПсковАгроИнвест» на территории района масштабный инвестиционный проект по созданию современной молочно-товарной фермы роботизированного доения в перспективе позволит увеличить производство молока почти в 2 раза.

Отметим, что за последние пять лет Псковская область полностью вышла на самообеспечение по молоку, мясу и хлебу. В два раза увеличены насаждения яблоневых садов, в 2017 – 100 гектаров, в 2022 году – уже 200. Псковская область занимает первое место в СЗФО и пятое в России по производству свинины. За последние пять лет в области введено в оборот 48,6 тысячи гектаров сельхозземель, что увеличило сбор зерна на 45 %.

В настоящее время в регионе работают современные сельскохозяйственные предприятия, например ОАО «Красное знамя» – молочно-товарная ферма на 1 800 голов. В перспективе также ожидается открытие новых ферм, таких как роботизированная ферма в Псковском районе на 1 920 фуражных коров.