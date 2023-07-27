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Общество

79 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков отметил Псковский район

Глава Псковского района Наталья Фёдорова поздравила жителей района с 79-летием со дня освобождения района от немецко-фашистских захватчиков.

«Это особая дата для каждого жителя нашего муниципалитета. Четыре года оккупации, тысячи безвинно погибших… Мы обязаны помнить о тех, кто отдал свои жизни за нашу возможность свободно жить, мирно работать и растить детей. Мы должны сделать всё возможное для сохранения памяти о Великой Отечественной войне», – написала глава в своём телеграм-канале.

Глава района с чувством огромного уважения обратилась к ныне здравствующим ветеранам, труженикам тыла, блокадникам, малолетним узникам фашистских концлагерей.

«На вашу долю выпали невероятные испытания, вы с честью выполнили свой воинский, гражданский и человеческий долг: выстояли, выдержали, освободили родную землю, восстановили страну из руин военного лихолетья. Гордимся вами, низкий вам поклон», – отметила глава.

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