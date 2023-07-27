Облагораживание улиц и дворов Великих Лук выполняется в штатном режиме

19:27, 27 июля 2023, ПАИ

Предприятия жилищно-коммунального хозяйства Великих Лук за прошедший день занимались благоустройством городских территорий. Об этом ПАИ сообщила администрация города.

Силами муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» был проведён ряд работ. Выполнена механическая уборка дорожного полотна и тротуаров на улицах Горицкой, Винатовского, Герцена, Ботвина, Сибирцева. В ночные часы проведено увлажнение дорожного полотна и тротуаров на проспекте Октябрьском, улицах Ухтомского, Холмской, Пушкина, К. Либкнехта. В ручном режиме произведена уборка лотковой части дороги и тротуаров на улице Прудной, в переулке Пушкина.

Муниципальное предприятие «Зеленхоз» выполнило покос травы в переулке Пескарева, на проспекте Гагарина и улице Гражданской, уборку дорожек в городских скверах, обрезку веток в переулке Богдановском, на проспекте Гагарина, на улицах Шевченко, Фурманова, Зелёной, Сибирцева, Тимирязева, Новогаражной, Половской, установку качелей на детской площадке у дома № 139/1 на проспекте Гагарина, прополку клумб.

Муниципальное унитарное предприятие ДСУ продолжило ремонт ряда дворовых территорий, также были проведены работы по нанесению разметки и установке новых дорожных знаков.