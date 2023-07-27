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Общество

Новые дорожные знаки установлены у Псковской областной клинической больницы 

Новые дорожные знаки установлены у Псковской областной клинической больницы, сообщили в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Обратите внимание: на улице Лагерной установлены два знака «Остановка запрещена». Этот отрезок дороги необходимо проезжать без остановок, даже кратковременных. Это поможет избежать помех при подъезде к экстренному приёмному отделению и не перекрывать въезд на территорию больницы.

Парковка на участке, ограниченном знаками, также автоматически запрещается. Нарушителям грозит эвакуация автомобиля.

В комментариях жители обратили внимание на опасность парковки на предусмотренной площадке.

«Было бы неплохо привести в порядок, почистить от нависающих сухих веток парковку напротив приёмного. Там машину ставить опасно, особенно в ветреную погоду», – написала Ольга.

Пресс-служба ответила на комментарий, заверив, что опасные ветки будут убраны.

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