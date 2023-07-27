Выставка пластилиновых танковых моделей открылась в Пыталово

20:39, 27 июля 2023, ПАИ

Модели танков из пластилина юного и талантливого моделиста Арсения Буракова, ученика 6-го «В» класса Пыталовской средней школы представлены в Музее дружбы народов. Молодой человек лепит из пластилина военную технику. Увлечение его началось с компьютерной игры «Танки». Ему стало интересно заниматься моделированием. Об этом ПАИ сообщила газета «Наша жизнь».

После встречи с моделистом клуба «Диорама» Геннадием Комаром на одной из выставок мальчик только укрепился в своём стремлении. Но так как модели в Пыталово не всегда можно найти, Арсений стал лепить свои работы из пластилина.

«Я стараюсь изучить ту технику, которую собираюсь воспроизвести. У меня есть программа, позволяющая в 3D рассмотреть любой танк. Во время работы я включаю какой-нибудь документальный фильм, чтобы глубже понять и почувствовать то, над чем работаю в данный момент», – рассказывает Арсений.

Теперь все знакомые и друзья знают, что необходимо дарить мальчику: пластилин – вот что необходимо юному творцу.

«Поначалу я тратил довольно много времени на создание одной модели, сейчас же всё намного быстрее. Например, вот на эту модель танка Т90А я потратил два дня и более 1 кг пластилина», – делится автор работ.

Арсений лепит не только танки, но и корабли, подводные лодки. Пока на выставке представлено пять его работ – несколько разных танков, гаубица и противотанковая самоходная установка. Выставку можно будет посетить в течение месяца.

Отметим, что в музее также открылась экспозиция «Город, в котором я живу», посвящённая 90-летию со дня присвоения Пыталово статуса города. Здесь можно увидеть старые фотографии и узнать, как выглядели улицы и дома 50, 60 и даже 90 лет назад.