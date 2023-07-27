Детский омбудсмен планирует вернуть из Сирии на родину 200 российских детей

20:57, 27 июля 2023, ПАИ

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова рассказала, что планирует вернуть из Сирии на родину 200 российских детей. Все документы уже готовы. Есть сложности из-за ордера МУС, который ограничивает передвижение, однако аппарат омбудсмена нашёл выход. Об этом сообщила «Российская газета».

«Мы ещё привозим наших детей, которые оказались там в лагерях беженцев и родственники которых находятся на территории РФ. Мы эту работу продолжим», – заявила омбудсмен.

По словам Марии Львовой-Беловой, уже готовы документы для 200 детей, которые ждут возвращения к своим бабушкам, дедушкам, тётям, дядям.

«У нас есть сложности, которые связаны с ордером на арест МУС: это немного ограничивает моё передвижение, но мы нашли выход и эту работу продолжим, – подчеркнула она. – Я надеюсь, что в ближайшее время очередную делегацию детей мы сможем вернуть».