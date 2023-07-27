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Общество

Себежская районная библиотека пополнилась новыми книгами

Себежская центральная районная библиотека им. И. А. Бунина пополнилась новыми книгами. Об этом ПАИ сообщила газета «Призыв».

«Мы получили посылку с книжными дарами от Олега Константиновича Морозова (г. Москва). К нам приехали две книги на английском языке, что очень порадует читателей, совершенствующих знания и читающих на английском, а также несколько книг классической литературы, так необходимых при изучении школьной программы», – уточнили в библиотеке.

Для любителей автобиографического жанра – «Записки артиста», книга известного писателя, народного артиста СССР Евгения Весника. Кроме того, в библиотечный фонд добавилось два романа – «Гордость и предубеждение» Джейн Остин и «Шоколад» Джоан Харрис.

Библиотека благодарит Олега Морозова и группу «Помощь сельским библиотекам Русского Севера». Сотрудники библиотеки всегда с благодарностью относятся к книжным подаркам, это касается и взрослой литературы, и детских книг.

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