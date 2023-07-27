«Точки роста» откроются в двух школах Великолукского района

21:51, 27 июля 2023, ПАИ

В новом учебном году «Точки роста» откроются на базе двух школ Великолукского района – Демидовской и Борковской. Об этом ПАИ сообщила газета «Наш путь».

Здесь ребята смогут получать дополнительные знания по физике, робототехнике, а также химии, биологии, географии. В Демидовской школе – филиале МОУ «Першинская средняя школа» работы по обустройству «Точки роста» в двух классах уже вышли на финишную прямую.

Центры образования технологического и естественно-научного профилей «Точка роста» открываются в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Главная задача таких центров – помочь ребятам из сельских школ получить качественное, современное образование, которое поможет им в будущем на равных конкурировать со сверстниками из больших городов.

«Ребята смогут получать дополнительные знания по физике, химии, биологии, географии, робототехнике. Последний предмет особенно интересен для мальчишек и девчонок с техническим складом ума, которые в будущем планируют связать свою жизнь с инженерией, программированием и высокими технологиями. Благодаря современному оборудованию ученики смогут проводить разнообразные физические и химические лабораторные опыты, в том числе в цифровом формате с помощью новейших программ», – отметил заведующий школой Игорь Кораблёв.

В настоящее время два кабинета полностью отремонтированы: осуществлены покраска стен, выравнивание пола, отделка и другие работы. Осталось завершить последние косметические штрихи и подключить новое оборудование.

«В нынешнем году моя дочь Софья пойдёт в девятый класс. Конечно же, все мысли об учёбе и дальнейшем поступлении в железнодорожный техникум города Великие Луки», – рассказала мама одной из учениц Наталья Васильева.

К слову, Наталья сама окончила Демидовскую школу, а 1 сентября, помимо дочери, сюда придёт учиться и её сын-первоклассник.

«Безусловно, очень здорово, что отремонтировали два класса, оборудовали их под «Точки роста». Это большое подспорье как для учеников, так и для нас, родителей. Многие ремонтные работы мы проводим своими силами – где-то что-то поменять, покрасить, починить и так далее. Родительский состав у нас очень инициативный, но далеко не всё мы способны решить своими силами», – добавила Наталья.

«По итогам одного из собраний родители учеников обратились ко мне с просьбой найти возможность отремонтировать класс начальной школы. С этой просьбой я обратился в администрацию Великолукского района, где нам пошли навстречу, выделили средства на ремонт, который сейчас уже подошёл к концу», – рассказал Игорь Кораблёв.

«В классе был неровный пол, местами порванный линолеум, плохое освещение. Порадовало, что ремонтные работы провели так быстро – заменили освещение, выровняли пол, покрасили стены. Кабинет стал светлым, свежим. Теперь здесь приятно находиться», – поделился впечатлениями Максим Марченков (его сын Матвей учится в третьем классе).



Отметим, что в новом учебном году за парты Демидовской школы сядет порядка 68 учеников, из которых 10 – первоклассники. Поэтому исключительно важно, чтобы школа преображалась и была удобной для каждого учащегося.