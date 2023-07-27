Военнослужащие поискового батальона закончили работу в Дновском районе

23:17, 27 июля 2023, ПАИ

В Колотушино Дновского района закончили свою работу военнослужащие поискового батальона Министерства обороны. Об этом сообщила газета «Дновец».

«Они просили передать всем неравнодушным дновцам огромное спасибо – и тем, кто участвовал вместе с ними в поисковых работах, и тем, кто на протяжении целого месяца помогал с продуктами питания. Молодые люди пообещали, что после окончания службы в следующем году возьмут отпуск все в одно и то же время и вернутся в лагерь в Колотушино всем отрядом, чтобы помочь с благоустройством этого места», – рассказали в газете.

«До слёз им благодарна! И дорогим землякам тоже благодарна, – поделилась Анастасия Савельева, участница поисковых работ, помогавшая в их организации. – Я знаю, что многие дновцы возили мальчишкам банки с заготовками напрямую. Напишите мне в личку (Анастасия Савельева), пожалуйста, те, кому не вернули пустые банки, я обязательно верну».