Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Пешеходную зону благоустраивают на улице Глинки в Великих Луках

Пешеходную зону начали благоустраивать на улице Глинки в Великих Луках. Об этом сообщает портал Luki-News со ссылкой на Великолукскую городскую Думу.

Фото: Великолукская городская Дума

На улице заменят асфальтобетонное покрытие и установят новый остановочный комплекс.

«По этому тротуару передвигается большое количество великолучан, так как здесь проходит один из основных маршрутов движения общественного транспорта – № 15. На данный момент мы уже видим, что работы идут в соответствии с графиком в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры», – рассказал депутат Великолукской городской Думы Сергей Федосеев.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 июля 2023

Капремонт моста через реку Шелонь завершился

27 июля 2023

Пешеходную зону благоустраивают на улице Глинки в Великих Луках

27 июля 2023

Подросток госпитализирован в результате ДТП в Опочецком районе

27 июля 2023

ФОТОФАКТ. Мышка-полёвка висит на хвосте в Великолукском районе

27 июля 2023

«Точки роста» откроются в двух школах Великолукского района

27 июля 2023

В Островском многопрофильном колледже названы лучшие студенты

27 июля 2023

Себежская районная библиотека пополнилась новыми книгами

27 июля 2023

Более 4,5 млн рублей потратят на ремонт Комсомольской площади в Пскове


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...