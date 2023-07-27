Пешеходную зону благоустраивают на улице Глинки в Великих Луках

22:37, 27 июля 2023, ПАИ

Пешеходную зону начали благоустраивать на улице Глинки в Великих Луках. Об этом сообщает портал Luki-News со ссылкой на Великолукскую городскую Думу.

На улице заменят асфальтобетонное покрытие и установят новый остановочный комплекс.

«По этому тротуару передвигается большое количество великолучан, так как здесь проходит один из основных маршрутов движения общественного транспорта – № 15. На данный момент мы уже видим, что работы идут в соответствии с графиком в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры», – рассказал депутат Великолукской городской Думы Сергей Федосеев.