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Общество

Вишня помогает снять симптомы коронавируса, сообщают эксперты

По мнению врача-физиотерапевта Видновской РКБ Светланы Малиновской, помочь в борьбе с последствиями коронавируса может вишня. Об этом сообщил новостной портал «Известия». 

Врач отметила, что самым частым осложнением коронавируса является тромбоз, а вишня снижает свёртываемость крови и противостоит образованию тромбов.

«При тромбозе в каком-либо отделе сердечно-сосудистой системы возникает сгусток крови, часть которого может оторваться и мигрировать по организму», – рассказала Малиновская.

Если при тромбозе левого предсердия или желудочка оторвавшийся тромб попадает в аорту, а оттуда – в сосуды сердца, что может вызвать инфаркта миокарда, то тромбы, попавшие в артерии головы, становятся причиной ишемического инсульта, уточнила медик.

Тромбы в кишечнике влекут некроз кишки, а в конечностях – гангрену.

«Если тромб первично возникает в ногах, то, оторвавшись, он попадает в лёгочные артерии, что вызывает тяжёлую сердечно-лёгочную недостаточность, которая часто приводит к смерти», – добавила специалист.

В мякоти вишни содержатся вещества, которые значительно снижают свёртываемость крови.

«Наиболее полезно употребление свежей вишни. Приветствуются компоты, джемы и даже выпечка с витаминной начинкой. А вишенкой на торте для гурманов может стать домашняя наливка из сезонной ягоды. Главное – в меру», – заключила врач.

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