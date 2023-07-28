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Общество

Михаил Ведерников: Религия сформировала наши традиции, ценности, культуру

Сегодня в России отмечают один из главных религиозных праздников, а именно годовщину привнесения на Русь христианства. О главном достижении князя Владимира напомнил глава региона Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Фото: Андрей Кокшаров

Губернатор отметил, что именно Псковская земля дала России первого христианского правителя – княгиню Ольгу. А её внук, Владимир Креститель, родился в деревне Будник, расположенной в Ядровской волости Псковского района на берегу реки Черёхи.

«Религия сформировала наши традиции, ценности, культуру, создала основу для отечественной философской мысли и мировоззрения нации. Именно по этой причине тысячи людей со всей страны ежегодно приезжают в нашу область, чтобы получить силу и вдохновение в намоленных монастырях и храмах. Пусть свет православной веры и впредь будет объединяющей силой нашего великого народа», – говорится в сообщении.

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Михаил Ведерников: Религия сформировала наши традиции, ценности, культуру


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