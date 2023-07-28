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Общество

Опубликована афиша празднования Дня Псковского района

Жителей и гостей Псковского района приглашают на праздник 96-летия со дня образования муниципалитета, который пройдёт 1 августа. Афишу мероприятия опубликовали организаторы. 

Фото: организаторы праздника


В 11:00 состоится торжественно-траурный митинг, посвящённый 79-й годовщине освобождения псковского района от немецко-фашистских захватчиков и перезахоронение останков воинов Великой Отечественной войны. Местом проведения станет территория мемориала «Жидилов Бор».

В 12:30 состоится открытие физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в деревне Родина, а в 13:00 на площадке Родинского дома культуры пройдёт торжественное открытие праздника.

Концертная программа, посвящённая 96-летию со дня образования Псковского района, начнётся в 14:00 также на площадке Родинского дома культуры.

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