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Общество

Штраф в 1 млн рублей заплатит псковская организация за незаконное вознаграждение налогового инспектора

Штраф в размере миллиона рублей заплатит коммерческая организация за незаконное вознаграждение должностного лица в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки исполнения требований антикоррупционного законодательства прокуратура Пскова установила факт незаконного предложения денежных средств должностному лицу в интересах коммерческой организации.

Представитель юридического лица предложил государственному инспектору УФНС России по Псковской области денежные средства с целью снятия «номинальности» с директора и, соответственно, предотвращения ликвидации данной организации.

В связи с этим прокурор Пскова возбудил дело об административном правонарушении. Действия виновного квалифицированы по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

По результатам рассмотрения постановления прокурора мировой судья признал юридическое лицо виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей.

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