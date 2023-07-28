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Открытый чемпионат по пляжному волейболу пройдёт завтра в Пскове

Открытый чемпионат Псковской области по пляжному волейболу на кубок княгини Ольги среди мужских и женских команд состоится на городском пляже в Пскове 29 июля. Об этом сообщается в группе «Pskov Volleyball Club» в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: ПАИ

Чемпионат пройдёт в два этапа. На первом этапе пять команд в каждой группе сыграют одну партию до 21 очка по круговой системе. Первые и вторые места в группах попадут в большой финал. Пары, которые займут третье и четвёртое места, попадут в малый финал. Оставшиеся команды сыграют между собой. В финалах победителя определят в сетке плей-офф, где каждый матч будет играться до двух побед.

Всего в чемпионате примет участие 20 женских и мужских пар, в составе которых будут участники от 2005 года рождения. Соревнования начнутся в 10:00, а жеребьёвка пройдёт за 30 минут до старта.

Призёры и победители получат медали и дипломы.

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