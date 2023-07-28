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Общество

МегаФон запустил систему онлайн-мониторинга водоснабжения в Геленджике

МегаФон оснастил систему водоснабжения в Геленджике сервисом онлайн-мониторинга. Решение на базе технологии интернета вещей позволяет с высокой точностью отслеживать фактический объём потребления воды. За счёт автоматизации расчётов с управляющими компаниями выручка ресурсоснабжающей организации уже увеличилась более чем на 10 %. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Фото здесь и далее: ПАО «МегаФон»

Компания «Концессии водоснабжения – Геленджик», управляющая коммунальной инфраструктурой города, внедрила цифровое решение МегаФона «Онлайн-мониторинг воды». На первом этапе под контролем «умных» счётчиков оказалось 100 объектов – гостиницы, частные и многоэтажные дома. В подвалах многоэтажек и в колодцах частного сектора были установлены специальные модули. Они замеряют общее потребление воды жильцами и в автоматическом режиме передают данные на платформу онлайн-мониторинга. Решение МегаФона реализовано с использованием специализированной технологии связи на базе стандарта Nb-IoT на частоте 800 МГц, это обеспечивает высокое проникновение сигнала к узлам учёта, которые находятся под землёй.

Информация передаётся на платформу по выделенному каналу связи, что гарантирует её безопасность, и автоматически резервируется, поэтому в случае потери данные всегда можно восстановить.

Данные с приборов учёта поступают в личный кабинет ресурсоснабжающей организации с почасовой разбивкой. Это помогает понять, как люди потребляют воду в течение дня, определить периоды повышенной нагрузки и правильно настроить подачу. Для курортного города это особенно важно, так как в туристический сезон схема потребления меняется.

Решение помогло концессионеру автоматизировать систему выставления счетов управляющим компаниям и владельцам частных объектов: данные с платформы направляются напрямую в биллинг. Внедрив решение «Онлайн-мониторинг воды» от МегаФон и исключив человеческий фактор из системы расчётов, компания более чем на 10 % увеличила выручку от реализации воды с объектов, подключённых к «умным» счётчикам.

«Цифровизация ЖКХ наравне с энергетикой и транспортом – драйвер роста рынка интернета вещей. В этой сфере IoT-решения демонстрируют заметный эффект и позволяют быстро увидеть результат изменений. Автоматизация системы расчётов позволила партнёру увеличить сборы за потребляемую воду, следующий этап – отслеживание промышленных утечек или незаконных подключений – обеспечит максимальную прозрачность потери, потребления и учёта ресурса», – отметил директор по развитию облачных и инфраструктурных решений МегаФона Александр Осипов.

«Цифровая трансформация водоканала – одно из ключевых направлений работы нашей компании. Мы стремимся к постоянному повышению эффективности и снижению убытков, возникающих в результате управления водопроводно-канализационным хозяйством города. Уже сегодня реализованы мероприятия по обучению работников и настроены процессы для работы в сервисах, разработанных МегаФоном. Также важно сказать, что программные решения позволят управлять продуктами МегаФона прямо из «сердца» компании – диспетчерской службы», – подчеркнул директор компании «Концессии водоснабжения – Геленджик» Алексей Сорокин.

На втором этапе реализации проекта в Геленджике система онлайн-мониторинга воды МегаФона начнёт выявлять технические потери в результате аварий или незаконных врезок в трубы. Для этого приборы учёта устанавливаются на водопроводную магистраль, замеряя объём воды на входе и выходе, а платформа мониторинга сопоставляет эти данные с объёмом потребления воды жителями.

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