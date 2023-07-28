В России захотели повысить один штраф в пять раз

10:33, 28 июля 2023, ПАИ

Штрафы за сокрытие, умышленное искажение или несвоевременное сообщение полной и достоверной экологической информации о загрязнении экологии планируют увеличить в России в пять раз. Законопроект получил поддержку правительства и может быть рассмотрен в осеннюю сессию, пишет газета «Известия».

Так, для должностных лиц сумма штрафа вырастет с шести до 30 тысяч рублей, для юридических – с 80 до 200 тысяч рублей.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по экологии Владимира Бурматова, рассмотреть такую меру власти побудило состояние окружающей среды в Челябинской области. Из-за большого объёма выбросов «чёрное небо» периодически наблюдается в регионе неделями. Область вошла в пятёрку регионов-лидеров по числу лёгочных заболеваний, при этом ситуация только ухудшается.

«Режим чёрного неба из-за выбросов там иногда наблюдается неделями. Ситуация только ухудшается, хотя регион уже в пятёрке по количеству лёгочных заболеваний. При этом местные чиновники проблему не признают. Население слышит от них только отговорки. Мол, не наши выбросы, это надуло из соседнего региона, это выхлопы машин, это туман, это пахнет дорожными работами. Всё, что угодно придумывают, лишь бы не признавать проблему, а люди задыхаются», – объяснил он и уточнил, что во многих других регионах проблема загрязнений экологии стоит также остро.