Ипотечное жильё при банкротстве оставят россиянам

12:12, 28 июля 2023, ПАИ

Россияне смогут сохранить единственное ипотечное жильё при личном банкротстве. Соответствующий законопроект поддержало Правительство РФ, пишет газета «Известия» со ссылкой на документ.

Для сохранения недвижимости должнику нужно будет заключить с банком мировое соглашение или составить план реструктуризации долга. При этом данный документ не будет распространяться на отношения должника с иными кредиторами, в том числе первой и второй очереди, а также на иное имущество заёмщика.

В настоящее время ипотечное единственное жильё могут отобрать даже за непогашение не ипотечных кредитов, отметил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

По словам аналитика «Народного фронта» Павла Склянчука, по действующим правилам, если человек больше не может обслуживать кредит, заводится дело о признании его банкротом. Банк может истребовать в качестве обеспечительной меры только залоговую квартиру, но не другое имущество.

Проблема взыскания единственного залогового жилья давно обсуждается, инициатива – справедливый ответ на запрос общества, уверен эксперт по финансовым сервисам Андрей Бархота.

В то же время издание уточняет, что Правительство РФ поддерживает проект при условии доработки с учётом замечаний. В частности, требуется проработка условий заключения соглашений для обеспечения защиты интересов кредиторов.