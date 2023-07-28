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Общество

Три необоснованных жалобы подали на закупку по капремонту четырёх улиц в Пскове

Псковское УФАС получило три жалобы от «профессиональных жалобщиков» в ходе торгов на капремонт улиц Полковой, Нововойсковой, Войсковой и Красноармейской набережной в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Закупку, стоимость контракта которой превышала 383 млн рублей, проводило управление городского хозяйства администрации муниципалитета.

Жалобы касались установления дополнительных требований по подтверждению опыта, предельного значения по цене контракта, а некоторые вообще не имели отношения к содержанию извещения.

Например, один из заявителей пожаловался на отсутствие информации о предоставлении обеспечения заявки участия в закупке иностранными лицами. Однако все требования были чётко определены в извещении.

Также он утверждал, что заказчик должен был установить условие о выплате аванса. При этом в данной закупке аванс не предусматривался вообще.

Ещё заявитель предполагал, что заказчик должен был проводить конкурсы отдельно на каждую улицу. Однако заказчик объяснил, что все улицы находятся в одном районе города, и объединение их в одну закупку было логичным и правильным решением.

При этом представители заявителей к рассмотрению дела не подключились, и не доказали невозможность подачи заявки на участие в конкурсе. Все жалобы были признаны необоснованными.

На ход торгов поступившие заявления не повлияли, победителем закупки стал единственный её участник – АО «Буер», который взял на себя обязательства завершить работы по капремонту дорог до августа 2025 года, отметили в УФАС.

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