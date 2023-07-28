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Общество

Акция «Каникулы с Росгвардией» прошла в Островском районе

Акция «Каникулы с Росгвардией» прошла в детском оздоровительном лагере «Алые паруса» в Островском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

  • Акция «Каникулы с Росгвардией» прошла в Островском районе
    Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области
  • Акция «Каникулы с Росгвардией» прошла в Островском районе
    Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области
  • Акция «Каникулы с Росгвардией» прошла в Островском районе
    Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области

Росгвардейцы организовали для детей спортивные состязания, в которых ребята соревновались в силе, скорости и выносливости, а также провели занятие, посвящённое правилам безопасности при использовании Интернета.

Кроме того, сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Кром» регионального Управления Росгвардии показали работу кинолога с минно-разыскной собакой.

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