Семь футболистов из Псковской области вошли в сборную 11-го тура ЮФЛ
Три великолучанина и четыре псковича вошли в сборную 11-го тура юношеской футбольной лиги Северо-Запада. Об этом сообщатся в группе «ЮФЛ Северо-Запад» в соцсети «ВКонтакте».
Среди команд (футболисты 2008 года рождения) отличились игроки ФК «Псков» Андрей Моисеев и Александр Медведев, а также футболист СШОР «Экспресс» Иван Логунов.
В турнире среди команд (футболисты 2007 года рождения) в символическую сборную попали псковичи Михаил Владимиров и Даниил Иванов.
В сборной среди команд (футболисты 2006 года рождения) оказались великолучане Геннадий и Юрий Никитины.
Отметим, что для футбольных клубов Псковской области юношеская футбольная лига возобновится 12 августа. Обе команды примут у себя гостей из Калининграда.
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