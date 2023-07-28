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Спорт

Семь футболистов из Псковской области вошли в сборную 11-го тура ЮФЛ

Три великолучанина и четыре псковича вошли в сборную 11-го тура юношеской футбольной лиги Северо-Запада. Об этом сообщатся в группе «ЮФЛ Северо-Запад» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Андрей Лупанов

Среди команд (футболисты 2008 года рождения) отличились игроки ФК «Псков» Андрей Моисеев и Александр Медведев, а также футболист СШОР «Экспресс» Иван Логунов.

В турнире среди команд (футболисты 2007 года рождения) в символическую сборную попали псковичи Михаил Владимиров и Даниил Иванов.

В сборной среди команд (футболисты 2006 года рождения) оказались великолучане Геннадий и Юрий Никитины.

Отметим, что для футбольных клубов Псковской области юношеская футбольная лига возобновится 12 августа. Обе команды примут у себя гостей из Калининграда.  

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