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Происшествия

Пропавшую почти два года назад женщину разыскивают в Пскове

Продолжается розыск пропавшей почти два года назад 53-летней псковички Антонины Афанасьевой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Пропавшая – уроженка деревни Молево Красногородского района, проживала в Пскове в доме на улице Николая Васильева. 30 октября 2021 года без вести пропала в Пскове, и до настоящего времени её местонахождение неизвестно.

На вид женщине 50-55 лет, рост 164 сантиметра, худощавого телосложения, лицо овальной формы, волосы короткие, чёрные, глаза карие.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Антонины Афанасьевой, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-921-118-23-42 в отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову или в дежурную часть по номеру 59-63-22.

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