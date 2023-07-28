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Общество

Псковских студентов приглашают на археологические раскопки

Псковских студентов приглашают на археологические раскопки, сообщила директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Фото: ПАИ

«Кадров нам всегда не хватает, в том числе и рабочих. И вот я прочитала новость, что студенты будут достраивать социальный городок, и очень хотелось бы, чтобы к нам тоже шли студенты», – сказала Марина Кулакова.

Также она вспомнила студентов-историков, которые проходили практику в Археологическом центре. По её словам, практиканты тогда сильно помогли центру.

Кроме студентов, центр работает и со школьниками через псковский технопарк «Кванториум». Сотрудничество продолжается уже второй год.

«Оказывается, ребята с удивлением узнали, что археология – это не только сидеть на раскопе, но и цифровые технологии, и думать головой надо. Очень приятно, что у нас есть такая молодёжь, и пару человек мы уже для себя отметили», – рассказала директор Археологического центра.

Помимо этого, она сообщила, что сейчас трудно привлекать молодёжь, поскольку археологические раскопки приравняли к строительным работам, которые запрещены детям.

«Работа действительно тяжёлая, но безумцев у нас нет, которые загоняли или эксплуатировали детей. Наоборот, следим, чтобы такого не было, но наши слова никуда не пришлёшь», – заключила спикер.

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