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Общество

До +25 градусов ожидается в Псковской области 29 июля

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 29 июля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Фото: ПАИ

Ночь пройдёт без существенных осадков, днём местами прогнозируют кратковременные дожди. Температура воздуха по области ночью составит от +7 до +12 градусов, днём – от +20 до +25 градусов.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление будет ниже нормы.

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