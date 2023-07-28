До +25 градусов ожидается в Псковской области 29 июля
Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 29 июля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Ночь пройдёт без существенных осадков, днём местами прогнозируют кратковременные дожди. Температура воздуха по области ночью составит от +7 до +12 градусов, днём – от +20 до +25 градусов.
Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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