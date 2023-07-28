До +25 градусов ожидается в Псковской области 29 июля

12:45, 28 июля 2023, ПАИ

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 29 июля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Ночь пройдёт без существенных осадков, днём местами прогнозируют кратковременные дожди. Температура воздуха по области ночью составит от +7 до +12 градусов, днём – от +20 до +25 градусов.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление будет ниже нормы.