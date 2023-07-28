Великолукские школьники стали полуфиналистами «Большой перемены»

12:41, 28 июля 2023, ПАИ

Учащиеся великолукского лицея № 11 вышли в полуфинал Всероссийского конкурса «Большая перемена». Об этом сообщает портал Luki-News со ссылкой на группу образовательного учреждения в соцсети «Вконтакте».

По итогам дистанционного этапа Виктория Смородина, Арсений Иванов и Богдан Савинский получили высокие баллы за свою работу и прошли в полуфинал конкурса.

«От всей души желаем ребятам и наставнику Елене Анатольевне Якобсон удачи, чтобы поставленные цели становились победами, чтобы все идеи признавались лучшими, а старания давали высокий результат!» – говорится в сообщении.

Напомним, что Всероссийский конкурс «Большая перемена» является флагманским проектом Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых». Соорганизатором проекта выступает Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь). Конкурс входит в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей».

«Большая перемена» проводится при поддержке Министерства просвещения РФ. Ключевая цель конкурса – дать возможность каждому подростку раскрыть свои уникальные способности.