Псковичи могут поделиться своим мнением о работе общественного транспорта

13:44, 28 июля 2023, ПАИ

Псковичи могут поделиться своим мнением о работе общественного транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.

Общественная палата России совместно с Общероссийским объединением пассажиров проводит опрос среди жителей страны для оценки качества работы общественного транспорта.

Отмечается, что данные опроса позволят учесть мнение жителей при дальнейшем развитии городского транспорта и транспортной инфраструктуры.

Поделиться мнением можно до 31 июля по ссылке.