Псковичи могут поделиться своим мнением о работе общественного транспорта
Псковичи могут поделиться своим мнением о работе общественного транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.
Общественная палата России совместно с Общероссийским объединением пассажиров проводит опрос среди жителей страны для оценки качества работы общественного транспорта.
Отмечается, что данные опроса позволят учесть мнение жителей при дальнейшем развитии городского транспорта и транспортной инфраструктуры.
Поделиться мнением можно до 31 июля по ссылке.
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