Названы лидеры чемпионата Псковской области по футболу по итогам четвёртого тура

14:19, 28 июля 2023, ПАИ

«Псков», «Опочка» и «Стрела» лидируют в своих группах по итогам четвёртого тура чемпионата Псковской области по футболу. Об этом сообщается в группе Федерации Псковской области по футболу в социальной сети «ВКонтакте».

ФК «Псков» занимает первое место в группе «Север». У команды в активе две победы с крупным счётом и шесть очков. На втором месте идёт команда Псковского района «Синие стрелы», которая сыграла все возможные матчи первого круга группового этапа и также имеет шесть очков.

В группе «Юг» «Опочка» выиграла все матчи первого круга, у них 12 очков. За второе место ведётся борьба между коллективами Великих Лук, Невеля и Новосокольников. Все эти команды имеют по три очка.

Псковская «Стрела» выиграла три игры из трёх прошедших и занимает первое место в группе «Центр». Следом идут команды «Легион» из Дедовичей и «Шелонь» из Порхова, у которых в активе по шесть очков.

Отметим, что согласно регламенту соревнований групповой этап проводится в два круга. Затем первые и вторые места из каждой группы, а также две лучшие команды, которые идут на третьем месте, проведут очные встречи, состоящие из двух матчей, чтобы выявить участников «Финала четырёх».