Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Названы лидеры чемпионата Псковской области по футболу по итогам четвёртого тура

«Псков», «Опочка» и «Стрела» лидируют в своих группах по итогам четвёртого тура чемпионата Псковской области по футболу. Об этом сообщается в группе Федерации Псковской области по футболу в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Андрей Лупанов

ФК «Псков» занимает первое место в группе «Север». У команды в активе две победы с крупным счётом и шесть очков. На втором месте идёт команда Псковского района «Синие стрелы», которая сыграла все возможные матчи первого круга группового этапа и также имеет шесть очков.

В группе «Юг» «Опочка» выиграла все матчи первого круга, у них 12 очков. За второе место ведётся борьба между коллективами Великих Лук, Невеля и Новосокольников. Все эти команды имеют по три очка.

Псковская «Стрела» выиграла три игры из трёх прошедших и занимает первое место в группе «Центр». Следом идут команды «Легион» из Дедовичей и «Шелонь» из Порхова, у которых в активе по шесть очков.

Отметим, что согласно регламенту соревнований групповой этап проводится в два круга. Затем первые и вторые места из каждой группы, а также две лучшие команды, которые идут на третьем месте, проведут очные встречи, состоящие из двух матчей, чтобы выявить участников «Финала четырёх». 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













28 июля 2023

ФК «Луки-Энергия» отправился на игру с «Енисеем-2» в Красноярск

28 июля 2023

Команда девочек из Пскова обыграла футболисток из Петрозаводска

28 июля 2023

Названы лидеры чемпионата Псковской области по футболу по итогам четвёртого тура

28 июля 2023

Юные футболисты посетили псковскую пожарно-спасательную часть

28 июля 2023

Семь футболистов из Псковской области вошли в сборную 11-го тура ЮФЛ

28 июля 2023

Открытый чемпионат по пляжному волейболу пройдёт завтра в Пскове

27 июля 2023

Детскую площадку на улице Пригородной в Новоржеве обновили 

27 июля 2023

Тренер ФК «Псков» рассказала о развитии женского футбола в городе


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...