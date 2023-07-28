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Общество

Буклеты о Псковской области появились в поездах дальнего следования

Буклеты о Псковской области появились в поездах дальнего следования. Об этом сообщает ТИЦ Псковской области в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Фото: ТИЦ Псковской области

«Их увидел наш турист и поделился с нами своими впечатлениями, что очень горд этим», – говорится в сообщении.

Появление печатной информации в пассажирских поездах – это результат совместной работы Туристского информационного центра Псковской области и Российских железных дорог. Работа в этом направлении продолжается.

«Это один из немногих аспектов нашего сотрудничества. Мы рады, что о «Серебряном маршруте» узнаёт всё больше россиян. Мы рады видеть новых туристов в нашей области, каждый уголок которой хранит много интересного для путешественника. Об этом мы и рассказываем в своих буклетах», – отметила директор Туристского информационного центра Псковской области Лариса Семашко.

Напомним, «Серебряное ожерелье России» – это проект, включающий уникальные памятники истории и культуры Северо-Запада России.

К проекту присоединились все 11 субъектов Северо-Западного федерального округа: Калининград – Псков – Великий Новгород – Вологда – Сыктывкар – Нарьян-Мар – Архангельск – Мурманск – Петрозаводск – Ленинградская область (Лодейное Поле, Новая Ладога, Старая Ладога, Шлиссельбург) – Санкт-Петербург.

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