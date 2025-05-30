В Псковской области стартовал IV Международный поход «Наследие»

22:19, 30 мая 2025, ПАИ

В Пскове дан старт IV Международному патриотическому походу «Наследие», посвящённому памяти героев Великой Отечественной войны. В этом году в нём участвует около 130 человек, сообщается в телеграм-канале «МВД Медиа».

Среди участников – ребята из Москвы, Псковской области, Пермского и Забайкальского краёв, Удмуртской Республики, Витебской области Республики Беларусь. Кроме этого, в Псковскую область впервые приехали молодёжные делегации Новгородской, Смоленской, Томской областей.

Делегации приветствовали заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Юрий Валяев, сенатор РФ от Псковской области Алексей Наумец, начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников, начальник управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности Управления внутренних дел Витебского облисполкома Дмитрий Зятев, заместитель начальника отдела внутренних дел Витебского районного исполнительного комитета – начальник милиции общественной безопасности Владимир Волога, управляющий ВТБ в Псковской области Дмитрий Наумкин.

Старт похода ознаменовался парадом флагов делегаций и исполнением гимнов России и Республики Беларусь.

В своём приветственном слове генерал-майор полиции Алексей Овсянников выразил уверенность в том, что поход станет ценным опытом для всех участников, поможет укрепить дух единства и гордости за свою страну. Начальник управления пожелал молодым людям успехов, ярких впечатлений и правильного выбора своего жизненного пути.

В преддверии празднования 90-летия со дня образования подразделений по делам несовершеннолетних и центров временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей в системе МВД России состоялась торжественная церемония награждения. Были отмечены сотрудники и представители ведомств, которые внесли значительный вклад в работу по защите прав и интересов несовершеннолетних, а также в развитие системы профилактики правонарушений среди молодёжи.

В первый день похода подростков ожидали экскурсия в военно-исторический комплекс «Линия Сталина», возложение цветов к памятнику воинам-десантникам легендарной 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка, военно-патриотическая викторина и спортивные соревнования. А уже вечером состоялся просмотр фильма «28 панфиловцев».

На следующий день юноши и девушки померились силами в военно-спортивных играх «Наследники Победы», в стрельбе из пневматического оружия. Они должны были также продемонстрировать своё умение ориентироваться на местности, правильно использовать средства радиационной, химической и биологической защиты. И конечно, какой же смотр без чёткого строевого шага и задорной песни!

В этом году мероприятие проходит с 29 по 31 мая на территории Пскова и Псковского района. Его организатором по традиции стало Управление МВД России по Псковской области при поддержке правительства региона, Министерства обороны России и общественных организаций.