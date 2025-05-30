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Общество

Лесовосстановление на площади более 1,1 тысячи гектаров выполнили в Псковской области

В Псковской области в этом году на площади более 1,1 тысячи гектаров выполнена посадка лесных культур. Мероприятия по искусственному лесовосстановлению, в том числе посадка лесных культур с закрытой корневой системой, запланированы ещё более чем на 820 гектарах территории, сообщили в региональном комитете по природным ресурсам и экологии.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Работа ведётся по обновлённому проекту «Сохранение лесов», который вошёл в национальный проект «Экологическое благополучие».

В этом году Псковская область на мероприятия по сохранению лесов в рамках нацпроекта из федерального бюджета получит около 13 миллионов рублей. Большая часть средств будет направлена на увеличение площади лесовосстановления на лесных участках.

Кроме того, при поддержке нацпроекта будет вестись работа по формированию запаса лесных семян для лесовосстановления. В этом году в рамках проекта необходимо заготовить 18 килограммов семян хвойных пород. В целях формирования запаса семян в феврале – марте этого года Псковский лесопитомник осуществил сбор 4,3 тонны шишек сосны.

Напомним, целью федерального проекта «Сохранение лесов» является сохранение и приумножение лесов страны для создания комфортных и безопасных условий проживания, а также для поддержания и развития экономического потенциала лесного комплекса.

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