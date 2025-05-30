Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Порядка 360 школьников из СЗФО и Белоруссии стали участниками военно-спортивных игр «Наследники Победы»

Порядка 360 ребят стали участниками военно-спортивных игр «Наследники Победы». Мероприятие проходит в рамках XII чемпионата и первенства по практической стрельбе на кубок губернатора на полигоне Завеличье и посвящены 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Среди участников – 52 команды молодёжных отрядов патриотической направленности из муниципалитетов Псковской области, регионов Северо-Западного федерального округа и Республики Беларусь, в состав которых вошли юноши и девушки от 13 до 17 лет. Впервые представлены команды участников международного похода «Наследие».

На протяжении трёх дней соревнований каждый участник покажет свои навыки начальной военной подготовки, командной борьбы и тактического мышления. Среди этапов – сдача нормативов физической подготовки, стрельба из различных видов оружия, военно-медицинская эстафета, ориентирование на местности, сборка-разборка оружия, переправа, метание гранат и преодоление полосы препятствий.

В финальный день, 31 мая, ребятам предстоит сразиться в командном бою «Битва за флаг». Победителей и призёров военно-спортивных игр наградят памятными призами.

Напомним, 31 мая на полигоне организуют работу сразу нескольких спортивных, концертных и интерактивных площадок. В течение дня гости мероприятия смогут попробовать себя в роли стрелков, только в электронном тире в специально оборудованной зоне: его можно посетить с 09:20 до 16:00. В 13:00 на сцене выступит исполнитель русских романсов и лирических песен, заслуженный артист России Евгений Дятлов.

Непосредственная подготовка чемпионата осуществляется Федерацией практической стрельбы Псковской области, комитетом по спорту Псковской области совместно с военнослужащими Псковского гарнизона под общим руководством правительства Псковской области.

Первый чемпионат по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова состоялся в мае 2019 года и с тех пор проходит ежегодно. В нём традиционно принимают участие лучшие стрелки не только из Псковской области, но и из других регионов, а также молодёжные патриотические организации.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












30 мая 2025

Федеральные эксперты отметили высокий уровень организации стоматологической службы в Псковской области
30 мая 2025

Благодарственное письмо президента РФ вручил Михаил Ведерников руководителю филиала фонда «Защитники Отечества»
30 мая 2025

Порядка 360 школьников из СЗФО и Белоруссии стали участниками военно-спортивных игр «Наследники Победы»
30 мая 2025

Михаил Ведерников поблагодарил главу Дновского округа Михаила Шауркина за работу на посту руководителя муниципалитета
30 мая 2025

В Псковской области стартовал IV Международный поход «Наследие»
30 мая 2025

Заседание Совета по делам инвалидов прошло в Пскове
30 мая 2025

Лесовосстановление на площади более 1,1 тысячи гектаров выполнили в Псковской области
30 мая 2025

О детском здоровье летом рассказала врач в программе «Анамнез». Главное
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...