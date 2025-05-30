Порядка 360 школьников из СЗФО и Белоруссии стали участниками военно-спортивных игр «Наследники Победы»

22:59, 30 мая 2025, ПАИ

Порядка 360 ребят стали участниками военно-спортивных игр «Наследники Победы». Мероприятие проходит в рамках XII чемпионата и первенства по практической стрельбе на кубок губернатора на полигоне Завеличье и посвящены 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Среди участников – 52 команды молодёжных отрядов патриотической направленности из муниципалитетов Псковской области, регионов Северо-Западного федерального округа и Республики Беларусь, в состав которых вошли юноши и девушки от 13 до 17 лет. Впервые представлены команды участников международного похода «Наследие».

На протяжении трёх дней соревнований каждый участник покажет свои навыки начальной военной подготовки, командной борьбы и тактического мышления. Среди этапов – сдача нормативов физической подготовки, стрельба из различных видов оружия, военно-медицинская эстафета, ориентирование на местности, сборка-разборка оружия, переправа, метание гранат и преодоление полосы препятствий.

В финальный день, 31 мая, ребятам предстоит сразиться в командном бою «Битва за флаг». Победителей и призёров военно-спортивных игр наградят памятными призами.

Напомним, 31 мая на полигоне организуют работу сразу нескольких спортивных, концертных и интерактивных площадок. В течение дня гости мероприятия смогут попробовать себя в роли стрелков, только в электронном тире в специально оборудованной зоне: его можно посетить с 09:20 до 16:00. В 13:00 на сцене выступит исполнитель русских романсов и лирических песен, заслуженный артист России Евгений Дятлов.

Непосредственная подготовка чемпионата осуществляется Федерацией практической стрельбы Псковской области, комитетом по спорту Псковской области совместно с военнослужащими Псковского гарнизона под общим руководством правительства Псковской области.

Первый чемпионат по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова состоялся в мае 2019 года и с тех пор проходит ежегодно. В нём традиционно принимают участие лучшие стрелки не только из Псковской области, но и из других регионов, а также молодёжные патриотические организации.