Есть ли сейчас место великим археологическим открытиям в Псковской области, рассказала Марина Кулакова

19:52, 28 июля 2023, ПАИ

Есть ли сейчас место великим археологическим открытиям в Псковской области, рассказала директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Конечно есть. Открытий на карте Псковской области достаточно много. Но нас мало, во-вторых, это всё повязано и на финансах. Мы проводили в 2019 году разведку на Жижицком озере у деревни Залучье, там уникальные памятники, это уникальное место. <…> Я не знаю, как там сейчас происходит, благо ничего не строят. Но это место, где если мы заложим раскоп, там тоже будет сенсация», – рассказала Марина Кулакова.

Она добавила, что юг Псковской области очень мало изучен. Также в число районов, которые мало обследованы, входят Дновский и Дедовичский.

Марина Кулакова рассказала, что кроме раскопок, где археологи достают вещи, каждый год проводятся разведки. Сейчас разведки проводятся в основном по тем участкам, которые подлежат хозяйственному освоению, например под карьеры, или очень много разведок проводится по трассам газопроводов. «С конца прошлого года и в этом году коллеги 500 километров этих трасс обследовали, на трассах было найдено порядка восьми новых памятников археологии, ещё шесть памятников – рядом с участком в Плюсском районе», – отметила она.

Специалист заметила, что многие говорят об археологах: «Вам бы только покапать», но у них стоит задача физически сохранить памятники.

«Вот мы их находим, показываем, ставим точки на картах газовикам, компаниям, которые будут разрабатывать карьеры. Мы обозначаем эти места, на которые они не должны заходить. Наша задача сохранить физически эти памятники, а не раскопать всё что есть у нас в области», – сказала Марина Кулакова.