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Астропрогноз на август. Анализируй это

Прогноз на завершающий месяц лета от астролога и колумниста ПАИ Натальи Барановой.

Фото: ПАИ

«Как так вышло?» и «Как я дошёл до жизни такой?» – эти вопросы окажутся актуальны для подавляющего большинства, особенно к концу месяца, – в августе сразу шесть планет будут ретроградными. А это значит, мы будем возвращаться в прошлое, к недоделанным ранее делам, нерешенным вопросам, к исправлению ошибок. Ретроградность всегда означает ретроспективу, более глубокий взгляд внутрь и рефлексию. Но и событийный ряд на внешнем плане вынудит заняться перепросмотром. Лучше всего быть с собой честным и объективным, это позволит избавиться от неконструктивных шаблонов в мышлении и поведении, а значит, внесёт в жизнь свежую струю и новые возможности.

Месяц начинается с энергий полнолуния, которое наступает в аккурат 1 августа. Дни вблизи полнолуния характеризуются эмоциональными всплесками, кульминацией конфликтов, особенно если вы раньше игнорировали неблагоприятные сигналы и не выражали экологично негативные эмоции. Полнолуние на оси Лев-Водолей поднимает темы взаимоотношений внутри коллектива, обостряет имеющиеся проблемы, а также выносит на поверхность бессознательное. Если будете внимательны к себе, сможете осознать внутренние конфликты. Полезно задать себе следующие вопросы: какое место я занимаю в коллективе? Помогает или мешает этот коллектив моей самореализации?

Две недели после полнолуния хороши для доведения до ума ранее начатых дел, шлифовки проектов, развития и углубления актуальных тем. Правда, процессы быстро двигаться не будут, особенно в первую неделю августа, – на небе противостояние Меркурия и ретроградного Сатурна, которое даёт ощущение палок в колёса, сопротивления среды, особенно если ваша деятельность завязана на официальные инстанции. А вот для старта новых дел в августе будет только неделя – с 17 по 22 августа. С 23-го числа Меркурий разворачивается в ретроградное движение. С учётом ретроградной Венеры, которая развернулась ещё в конце июля, помним, что в делах, особенно завязанных на партнёрство, возможны задержки, проволочки, изменение более ранних договоренностей. Если вы всё-таки начинаете новое на ретро Меркурии, помните, всё пойдёт не так быстро и гладко, как бы вам хотелось, обязательно будут неучтенные обстоятельства. Ретроградный Меркурий хорош для возвращения к старым, ранее по каким-то причинам не реализованным проектам, пересдачи экзаменов, возобновления попыток, например, с подачей заявок, повторных обращений в государственные инстанции.

Новые неожиданные идеи и инсайты могут посетить вас вблизи новолуния 16 августа, отнеситесь к ним серьёзно – Марс будет в гармоничном аспекте с главным креативщиком Ураном. Это взаимодействие также может побудить вас к неожиданным действиям, к желанию попробовать что-то новое, рискованное и будоражащее. У застарелой проблемы может найтись неожиданное решение, не отвергайте идеи, которые на первый взгляд кажутся безумными. Однако это не распространяется на финансовые операции. Помним про ретроградность Венеры, которая может завести не туда. Особенно рискованный с этой точки зрения период с 6 по 11 и с 19 по 24 августа. В это время особенно, а вообще весь месяц лучше отдавать долги, пересматривать старые финансовые договоренности, которые вас перестали устраивать.

Период с 21 по 25 августа, когда Меркурий будет статичным, неудачен для поездок, покупки билетов, планирования путешествий, потом что-нибудь сорвется или будет путаница, например, с двойным бронированием. Переговоры идут туго.

Последняя неделя месяца, когда Марс будет в конфликте с Нептуном, опасна ещё и разными происшествиями на воде, будьте внимательны во время отдыха. Также период чреват отравлениями, обострением вредных привычек. Даже если вы убежденный трезвенник, можете столкнуться с чужим буйством во хмелю. В такой период также легче пострадать от действий мошенников.

25 августа последняя из высших планет Уран становится статическим и потом разворачивается в ретроградное движение (Нептун и Плутон это сделали раньше). На бытовом уровне это чревато проблемами с электричеством. Если у вас неисправна проводка, отнеситесь к этому факту внимательно.

Заканчивается месяц ещё одним полнолунием 31 августа, на этот раз на оси Дева-Рыбы. Оно может актуализировать страхи, тревогу, непроработанные травмы, особенно связанные с темой отвержения. Также могут всплыть тайны, раскрыться обманы. Всё будет зависеть от вашей готовности встретиться с правдой и распорядиться ею конструктивно.

Наталья Баранова
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