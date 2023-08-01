Первый этап работ по водоснабжению новой школы на улице Киселёва завершился в Пскове

16:25, 01 августа 2023, ПАИ

Первый этап работ по подключению водоснабжения для новой школы на улице Киселёва завершился в Пскове. Работы прошли на улице Кузбасской Дивизии, 4. Об этом ПАИ сообщил начальник ремонтно-строительной службы МП Пскова «Горводоканал» Дмитрий Иванов.

В ходе ремонтных работ провели реконструкцию водопроводного колодца, для этого рабочие использовали двухметровые кольца из железобетона. Всего было задействовано пять человек и четыре единицы техники – два самосвала, экскаватор и кран.

«Работы выполнили одним днём, чтобы снять нагрузку с проезжей части, минимизировать неудобства для водителей и жителей улицы Кузбасской Дивизии. Нам хватило всех ресурсов, чтобы сделать работу качественно и в срок», – отметил Дмитрий Иванов.

Завершающим этапом станет монтаж водопроводного колодца на улице Киселёва и подключение школы к сетям водоснабжения.

Напомним, что новая школа на улице Киселёва рассчитана на 525 мест, её планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году.