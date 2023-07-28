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Общество

Корм для рыб из Испании не пропустили через границу в Псковской области

Сто тонн кормов для рыб не пропустили через российско-латвийскую границу в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

В ходе проверки, сотрудники ведомства запретили ввоз из-за отсутствия ветеринарных сертификатов страны-экспортера продукции. Корма были произведены в Испании и следовали в Псковскую область. 

Из-за несоответствия требованиям, груз отправили обратно.

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