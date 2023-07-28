Корм для рыб из Испании не пропустили через границу в Псковской области

19:46, 28 июля 2023, ПАИ

Сто тонн кормов для рыб не пропустили через российско-латвийскую границу в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В ходе проверки, сотрудники ведомства запретили ввоз из-за отсутствия ветеринарных сертификатов страны-экспортера продукции. Корма были произведены в Испании и следовали в Псковскую область.

Из-за несоответствия требованиям, груз отправили обратно.