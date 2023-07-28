Корм для рыб из Испании не пропустили через границу в Псковской области
Сто тонн кормов для рыб не пропустили через российско-латвийскую границу в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
В ходе проверки, сотрудники ведомства запретили ввоз из-за отсутствия ветеринарных сертификатов страны-экспортера продукции. Корма были произведены в Испании и следовали в Псковскую область.
Из-за несоответствия требованиям, груз отправили обратно.
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