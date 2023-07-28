Продлён срок подачи заявок на конкурс медиаконтента «ТурКор»

19:49, 28 июля 2023, ПАИ

Срок подачи заявок на Всероссийский юношеский конкурс туристического медиаконтента «ТурКор» продлили до 15 сентября. Об этом сообщили организаторы.

Конкурс проводится для лиц от 12 до 21 года, которые готовы развивать свой талант фотографа, видеографа и копирайтера. Победители получат обучение в медиашколе, путешествие, участие в профессиональном пресс-туре и другое.

Присылать свои творческие работы можно на сайт конкурса. Конкурс проводится в трёх номинациях: «Создано природой», «Создано человеком» и «Создано с любовью».

Напомним, что конкурс создан с целью выявления и поддержки юных медиаталантов, вовлечения детей и молодежи в продвижение туристической привлекательности родного края, а также формирования медиабанка региональных туристических ресурсов