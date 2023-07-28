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Общество

Продлён срок подачи заявок на конкурс медиаконтента «ТурКор» 

Срок подачи заявок на Всероссийский юношеский конкурс туристического медиаконтента «ТурКор» продлили до 15 сентября. Об этом сообщили организаторы.

Фото: Каникулы.ру

Конкурс проводится для лиц от 12 до 21 года, которые готовы развивать свой талант фотографа, видеографа и копирайтера. Победители получат обучение в медиашколе, путешествие, участие в профессиональном пресс-туре и другое.

Присылать свои творческие работы можно на сайт конкурса. Конкурс проводится в трёх номинациях: «Создано природой», «Создано человеком» и «Создано с любовью».

Напомним, что конкурс создан с целью выявления и поддержки юных медиаталантов, вовлечения детей и молодежи в продвижение туристической привлекательности родного края, а также формирования медиабанка региональных туристических ресурсов

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