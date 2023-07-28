Останки 19 красноармейцев перезахоронили в Островском районе

19:39, 28 июля 2023, ПАИ

Перезахоронение 19 останков воинов, погибших во время Великой Отечественной войны, прошло на Линии Сталина в Островском районе сегодня, 28 июля. Об это пишет газета «Островские вести».

Останки бойцов обнаружили во время поисковых экспедиций на территории Островского района в местах ожесточенных сражений в годы Великой Отечественной войны у деревень Стадник и Тараканово поисковики группы «Поиск». Ею руководит директор Военно-исторического музея-заповедника Псковской области Петр Гринчук. Помимо этого в мероприятии принимал участие поисковый отряд школьников «Исток» из Ханты-Мансийского автономного округа Югра города Мегион под руководством Сергея Кузнецова.

Останки бойцов обнаружили в 2022 и 2023 годах. Поисковикам удалось найти медали троих бойцов, по которым в Центральном архиве Министерства обороны города Подольска были установлены имена и фамилии героев. Это Мамбек Каримов 1903 года рождения, Филипп Полянин 1897 года рождения, рядовой Владимир Подшибихин 1908 года рождения.

На торжественной церемонии перезахоронения присутствовали представители муниципалитета, Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Островского района, военнослужащие Островского гарнизона, участники поисковых групп, представители детских и молодежных общественных организаций гимназии – «Коммунар», «Молодые Росичи», «Юнармия», общественность, ветераны военной службы.

На перезахоронение прибыли родственники Владимира Подшибихина, погибшего в районе деревни Тараканово 11 марта 1944 года. «Мы хотим знать историю своей семьи, долго искали деда и прадеда по военных архивам, но безрезультатно. И были очень рады сообщению, что установлено место его гибели, он будет предан земле в Островском районе. Спасибо поисковикам, делающим великое дело, – возвращать имена тех, кто погиб за нашу Родину», – сказал Дмитрий Подшибихин.

После этого память погибших почтили минутой молчания и возложили к братской могиле цветы и гирлянду.