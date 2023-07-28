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Культура

Выставка работ студентов-репинцев открылась в «Михайловском»

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» открылась 66-я выставка работ студентов первого курса Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина, пишет газета «Пушкинский край».

Фото здесь и далее: газета «Пушкинский край»

Традиция проведения летней студенческой практики в Пушкинских Горах существует с 1957 года. Основоположником этой традиции стал знаменитый директор Пушкинского заповедника Семён Гейченко.

«С давних пор ежегодно юные живописцы и графики приезжают в заповедные места, связанные с жизнью и творчеством А. С. Пушкина, и в течение почти двух месяцев старательно трудятся, показывая своё умение, мастерство и талант», – отметили в газете.

Многие студенты приезжают в Пушкиногорье впервые. Их работы – это их первые впечатления от живописных пушкинских мест и пейзажей, усадебных интерьеров, музейной атмосферы. В 2010 году традиционная отчётная выставка работ юных художников получила своё постоянное название – «Первое впечатление».

«Благодаря этим картинам многие жители Пушкинских Гор заново открывают для себя знакомые с детства места и уголки родного края», – подчеркнули в сообщении.

Молодых художников с этим событием поздравили их наставники – профессор кафедры живописи и композиции, руководитель персональной учебной мастерской Сергей Репин, профессор кафедры рисунка Никита Цыцин, доцент кафедры живописи и композиции Александр Белов и старший преподаватель кафедры рисунка Владимир Романов, а также заместитель директора Пушкинского заповедника Екатерина Дмитриева и начальник отдела экспозиционной и выставочной деятельности Пушкинского заповедника Александр Иванов.

На живописных полотнах и в графических работах, представленных в фойе большого зала научно-культурного центра, портреты, натюрморты, пейзажи.

«Величественный Святогорский монастырь, утопающее в летней зелени городище Воронич, окрестности Михайловского, водяная мельница в деревне Бугрово, усадебные интерьеры, романтичные уголки старинных парков – в каждой работе незабываемые первые впечатления молодых художников», – уточнили в газете.

Как рассказал начальник отдела экспозиционной и выставочной деятельности Пушкинского заповедника Александр Иванов, на выставке представлено 90 живописных и 100 графических работ.

Ознакомиться с выставкой можно с 28 июля по 8 сентября со среды по воскресенье (понедельник и вторник – выходные) с 9:00 до 17:00. Выставка открыта в научно-культурном центре по адресу Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1.

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