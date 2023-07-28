Любителей рыбалки приглашают на фестиваль «Клёвое место» в Пустошкинском районе

19:03, 28 июля 2023, ПАИ

Фестиваль «Клёвое место» пройдёт в деревне Соино Пустошкинского района 30 июля. Об этом пишет районная газета «Вперёд».

Участники фестиваля смогут посоревноваться друг с другом в рыбной ловле, а в конце «испробовать душистой, наваристой ухи».

Обязательное условие для участников – наличие спасательных средств.

Информацию о вступительном взносе можно узнать по телефонам 8-911-695-28-18, 8-911-388-20-10. Фестиваль начинается в 11:00, но приехать надо заранее, чтобы успеть зарегистрироваться.