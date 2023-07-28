Любителей рыбалки приглашают на фестиваль «Клёвое место» в Пустошкинском районе
Фестиваль «Клёвое место» пройдёт в деревне Соино Пустошкинского района 30 июля. Об этом пишет районная газета «Вперёд».
Участники фестиваля смогут посоревноваться друг с другом в рыбной ловле, а в конце «испробовать душистой, наваристой ухи».
Обязательное условие для участников – наличие спасательных средств.
Информацию о вступительном взносе можно узнать по телефонам 8-911-695-28-18, 8-911-388-20-10. Фестиваль начинается в 11:00, но приехать надо заранее, чтобы успеть зарегистрироваться.
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