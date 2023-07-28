Совместные проекты ВГУ и ПсковГУ представили на круглом столе в рамках Дней Псковской области в Витебске

21:11, 28 июля 2023, ПАИ

Вопросы реализации и перспективы дальнейшего развития совместных проектов Витебского государственного университета им. П. М. Машерова и ПсковГУ рассмотрели участники круглого стола «Новые форматы сотрудничества приграничных регионов в гуманитарной сфере». Встреча прошла 28 июля в рамках празднования Дней Псковской области в Витебске. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области. Материал подготовлен при участии пресс-службы ПсковГУ.

В мероприятии приняли участие заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Петришенко, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, первый заместитель министра образования Белоруссии Александр Баханович, председатель областного исполнительного комитета Витебской области Александр Субботин, ректор ПсковГУ Наталья Ильина.

Наталья Ильина, выступившая модератором мероприятия совместно с ректором ВГУ им. П. М. Машерова Валентиной Богатыревой отметила, что реализованные проекты приграничного сотрудничества университетов и достигнутые договорённости о реализации новых инициатив определяют основные векторы дальнейшего сближения научно-образовательного сообщества России и Белоруссии в рамках союзной интеграции.

«Они охватывают широкий спектр деятельности участников как в сфере реализации сетевых образовательных программ и создания совместных научных лабораторий и исследовательских групп, так и в части системной организации мероприятий молодёжной повестки государственной политики двух стран. Опыт приграничного взаимодействия Псковской области и Витебской области уже получает распространение в других регионах наших стран, является примером успешной интеграции научно-образовательного пространства», – подчеркнула Наталья Ильина.

Директор Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций ПсковГУ Людмила Алиева представила уже реализованные проекты тематической направленности, связанные с проблематикой Великой Отечественной войны по трём направлениям – образования, науки и молодёжной политики. Представитель вуза также рассказала о новых проектах, требующих поддержки, в частности о проведении совместных студенческих архивных экспедиций в Псковской и Витебской областях, результаты которых станут базой для дальнейшего развития молодёжной исторической науки в вузах-партнёрах.

ПсковГУ готов также поделиться опытом внедрения образовательного модуля проекта «Без срока давности» в университетские образовательные программы и школы Витебской области Белоруссии и тиражировать совместно с ВГУ им. П. М. Машерова программы повышения квалификации в рамках данного проекта для преподавателей школ и вузов.

Начальник отдела международных связей Витебского государственного университета им. П. М. Машерова Юлия Салахова представила результаты совместной работы двух университетов по реализации образовательных и научных проектов в области коррекционной педагогики и социальной психологии, итогами которых стали подача заявки на финансирование мероприятия Союзного государства «Российско-Белорусский форум приграничных регионов «Инклюзивное образование: центры и технопарки» в 2024 году и подготовка проекта Союзного государства по созданию российско-белорусского технопарка «Центр инклюзивного образования» на 2025 год.

Директор Института образования и социальных наук ПсковГУ Сергей Николаев рассказал о подготовке I Российско-Белорусского молодёжного конгресса по физической культуре и спорту «Вместе». Планируется, что мероприятие состоится в октябре этого года.

По окончании мероприятия губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе с другими официальными лицами дал интервью студенческим СМИ Псковского и Витебского университетов.