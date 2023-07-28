Площадь у вокзала благоустроят в Пскове

22:30, 28 июля 2023, ПАИ

Конкурс на разработку проекта благоустройства привокзальной площади в Пскове объявили на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта составляет 6 502 059 рублей, сообщает издание «АиФ-Псков».

Подрядчику нужно создать 3D-визуализацию благоустройства площади с учётом размещение велопарковок, урн, скамеек, а также информационных стендов и наружного освещения.

Также памятники и малые архитектурные формы будет оснащены декоративной подсветкой. В проекте должны быть определены места для зелёных насаждений, проезда для автомобилей и автобусов, пешеходных маршрутов, стоянок и автобусных остановок. Проект также включает благоустройство сквера у Воскресенской часовни и озеленение площади.

Кроме того, разработчику нужно будет предусмотреть элементы комфортной городской среды для маломобильных групп, систему видеонаблюдения, а при необходимости - строительство дополнительной ливневой канализации, ремонта существующих дождеприемных колодцев, устройство водоотводных лотков.

Определить подрядчика планируют 4 августа. Проект должен быть готов к 1 июля 2024 года.