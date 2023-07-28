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Изменилось расписание пригородного поезда на участке Санкт-Петербург – Оредеж – Дно

Изменилось расписание пригородного поезда № 6953 на участке Санкт-Петербург (Витебский) –Оредеж – Дно на 31 июля. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото: ПАИ

Измененения в расписании поезда: Оредеж – отправление в 18:00, Заклинье – в 18:17–18:18, Батецкая – в 18:32–18:33, Бахарево – в 18:48–18:49, Передольская – в 19:04–19:23, Кчеры – в 19:38–19:39, Уторгош – в 19:51–19:52, Сольцы – в 20:11–20:12, Куклино – в 20:27–20:28, Леменка – в 20:43–20:44, Гачки – в 21:00–21:01, остановочный пункт 241 – в 21:10–21:11, Дно – прибытие в 21:22.

Для удобства обслуживания пассажиров предусмотрена пересадка с поезда № 6475 Санкт-Петербург – Оредеж на поезд № 6953 Оредеж – Дно.

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