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Происшествия

Водитель Renault Logan учинил ДТП с тремя автомобилями в Пскове

Водитель Renault Logan спровоцировал ДТП, в результате которого столкнулись Renault Logan под управлением виновника-водителя, Kia Spectra, Renault Sandero и «ГАЗель», которая была припаркована. Авария произошла на улице Рокоссовского в Пскове, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

На данный момент участники ДТП от госпитализации отказались. По предварительным данным, у виновника аварии отсутствует страховка.

На месте работают медицина катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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