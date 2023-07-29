Водитель Renault Logan учинил ДТП с тремя автомобилями в Пскове

00:00, 29 июля 2023, ПАИ

Водитель Renault Logan спровоцировал ДТП, в результате которого столкнулись Renault Logan под управлением виновника-водителя, Kia Spectra, Renault Sandero и «ГАЗель», которая была припаркована. Авария произошла на улице Рокоссовского в Пскове, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

На данный момент участники ДТП от госпитализации отказались. По предварительным данным, у виновника аварии отсутствует страховка.

На месте работают медицина катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.