Опубликована программа праздничных мероприятий в Изборске

09:45, 29 июля 2023, ПАИ

Праздник, посвящённый 79-летию освобождения Изборска от немецко-фашистских захватчиков, пройдёт 30 июля в Изборске. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

«Для гостей и жителей Изборска в этот день мы подготовили программу, которая познакомит с историей и традициями нашего древнего города. На музейной площадке у стен Изборской крепости весело и интересно будет и детям, и взрослым!» – говорится в сообщении.

– 11:00–17:00 – «Путешествие из Изборска в Царьград»,

– 11:00–17:00 – «Бойкая изборская набойка»: изготовление сувениров в старинной технике,

– 11:00–17:00 – фотозона: фотографирование со средневековым оружием,

– 11:00, 16:00 – «Изборский дом и всё, что в нём»: детская игровая программа,

– 12:00 – «Рисуем Изборск»: творческий мастер-класс.

Также в программе празднования освобождения Изборска:

– 12:00 – митинг на братском захоронении в Изборске и возложение цветов к памятнику погибшим в годы Великой Отечественной войны изборянам,

– 13:00 – торжественное открытие и концерт.

С 11:00 до 18:00 будут работать праздничная ярмарка и творческие мастер-классы.