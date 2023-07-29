Пропавшего четыре года назад пенсионера продолжают разыскивать в Псковском районе

12:26, 29 июля 2023, ПАИ

Розыск 81-летнего Владимира Антонова продолжает ОМВД России по Псковскому району. 6 апреля 2019 года он ушёл из дома в селе Серёдка. Мужчина страдает потерей памяти, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, граждане видели его недалеко от Серёдки, в окрестностях деревень Полибино и Мельницы Псковского района.

Приметы: на вид 70 лет, рост 160-165 сантиметров, худощавое телосложение, сутулится, волосы седые.

Был одет в длинный чёрный плащ, тёмно-синие брюки, ботинки или кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Владимира Антонова, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, 19.

Контактные телефоны: (8 8112) 676-844, 676-872 или 02.