Открытый чемпионат по пляжному волейболу проходит в Пскове

13:56, 29 июля 2023, ПАИ

Открытый чемпионат Псковской области по пляжному волейболу на Кубок княгини Ольги среди мужских и женских команд проходит на городском пляже в Пскове сегодня, 29 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

В соревнованиях участвуют 20 мужских и 17 женских команд. Чемпионат среди женщин стартовал в 10:00. Мужской турнир начнётся в 14:00.

Соревнования проходят в два этапа. На первом этапе пять команд в каждой группе играют одну партию до 21 очка по круговой системе. Первые и вторые места в группах попадают в большой финал. Пары, которые займут третье и четвёртое места, попадают в малый финал. Оставшиеся команды сыграют между собой. В финалах победителя определят в сетке плей-офф, где каждый матч будет играться до двух побед. Так как участие в соревнованиях принимают 17 женских пар из 20 возможных, система розыгрыша изменилась. В малый финал попадут все участницы, включая тех, кто занял последние места в группах.

«Приехало больше команд, чем было на прошлых соревнованиях. Новый формат – раньше такого не было. Обычно команда вылетает после двух поражений. Теперь, чтобы команда вылетела, надо сыграть минимум пять – шесть игр. Уровень серьёзный, потому что чемпионат открытый. Участвуют команды из Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Гатчины», – отметил главный судья соревнований Абдулла Мамедов.

Тренер мужской команды ПсковГУ Геннадий Логунов посетил чемпионат, как зритель.

«Я думаю, что пары конкурентоспособные. В каждой группе будет упорная борьба. Уровень участников примерно одинаковый. Таких мероприятий всего два в этом году. Одно было в июне, посвящённое Дню России. А сейчас Дню столетия волейбола. Хотелось бы побольше таких мероприятий, но всё зависит от финансирования и составления календаря на следующий год. Хорошо, что по инициативе энтузиастов пляжного волейбола появилось побольше игровых площадок. Можно добавить кое-какого инвентаря, но это всё упирается в финансирование», – рассказал Геннадий Логунов.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













Соревнования посетили гости из разных городов. «Мы бывали здесь раньше. Организация в целом неплохая. Я слышала, что псковские ребята только начинают это всё делать, поэтому, возможно, могут появиться какие-то нюансы. Сейчас всё идёт по регламенту, поэтому вопросов никаких нет. Что касается пляжа, то у вас здесь появились новые площадки для игры в пляжный волейбол. Видно, что есть изменения, причём в лучшую сторону», – отметили гости из Великого Новгорода Анна Федорук и Анастасия Тищенко.

Кроме того, на соревнованиях по пляжному волейболу есть и свои постоянные участники. «Надо понимать, что мы сейчас не так юны, как некоторые соперницы. С ними приходится трудно. Мы просто живём волейболом, поэтому я участвую, чтобы получить удовольствие, встретиться с игроками из других городов, которых мы знаем, поскольку пересекаемся с ними на турнирах по классическому волейболу. Тем более, что вчера нашему любимому виду спорта исполнилось 100 лет. Эта дата грандиозная, – поделилась псковичка Татьяна Семилетова. – Турнир проводится на пяти площадках, чего не было до вчерашнего дня. К тому же они теперь у нас останутся. Желающих поиграть всегда много, поэтому теперь будет больше возможностей для этого. Приходилось после работы занимать сетки, чтобы поиграть, но теперь нам облегчили эту ситуацию».

Также спортсменка отметила, что формат проходящих соревнований более интересен для игроков. «Мы понимаем, что выиграть не могут все. Так что если люди, у которых не получилось победить, продолжат участвовать в турнире, то это будет более интересно. Больше игр – больше возможностей себя проявить», – поделилась Татьяна Семилетова.

«Количество турниров упирается в некие финансовые и организационные моменты. Конечно, хочется, чтобы их было побольше. Я думаю, что мы сейчас попробуем форматы, и если всё пройдёт благополучно, если все останутся довольны, организаторы возьмут это на заметку и постараются проводить больше таких мероприятий», – подытожила волейболистка.