Начались работы по укладке нового асфальта на дороге Носово – Кренёвка – Вече в Пушкиногорском районе

14:18, 29 июля 2023, ПАИ

Работы по фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия и укладке нового на автомобильной дороге Носово – Кренёвка – Вече в Пушкиногорском районе начались на этой неделе. Об этом сообщает газета «Пушкинский край» со ссылкой на главу муниципалитета Оксану Филиппову.

Она подчеркнула, что ремонт этого участка дороги давно планировался, неоднократно переносился, но после того, как в мае район посетили руководитель комитета по транспорту и дорожному хозяйству правительства области Станислав Стармолотов и депутат областного Собрания Армен Мнацаканян, началось исполнение обязательств.

Ремонтные работы должны завершиться 7 августа.