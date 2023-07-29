Один человек госпитализирован после ночного ДТП в Пустошке
Лобовое столкновение двух автомобилей – Mercedes и LADA Priora произошло сегодня ночью на выезде из Пустошки. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
Оба транспортных средства двигались в сторону Невеля. Mercedes стал поворачивать на заправку, двигаясь на небольшой скорости. LADA пошла на высокой скорости на обгон, после чего произошёл лобовой удар.
В результате ДТП один участник госпитализирован в медучреждение. На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.
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