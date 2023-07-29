Правила дорожного движения напомнили детям печорские полицейские

18:53, 29 июля 2023, ПАИ

Сотрудники Госавтоинспекции в целях профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма посетили детский оздоровительный лагерь «Стремительный», который находится в деревне Печки Печорского района. Об этом сообщает районная газета «Печорская правда».

Разговор с детьми и персоналом лагеря носил познавательный характер.

Стражи порядка разъяснили порядок эксплуатации средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Также ещё раз повторили с детьми правила дорожного движения для пешеходов и велосипедистов.

Сотрудники полиции напомнили о том, что нельзя управлять транспортными средствами не имея на них прав, а также не достигнув возрастного ценза для управления автомобилем, мотоциклом, скутером, мопедом, квадроциклом.

В конце встречи полицейские подарили детям световозращающие элементы и показали образовательный фильм «Прощённые километры».